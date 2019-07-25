Уголовное дело завели в Омске из-за загрязнения атмосферы химвеществами

В Омске промышленное предприятие обвинили в загрязнении атмосферы химическими выбросами, сообщает пресс-служба регионального МВД. На территории завода прошли обыски и задержания, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что с 20 по 22 июля на территории промышленной компании, расположенной на ул. Проезд Овощной, незаконно осуществлялась переработка таловой канифоли в модифицированную для последующего добавления в лакокрасочные покрытия, которая и повлекла загрязнение воздуха химическими выбросами, — говорится в сообщении. — Специалистами мобильной эколаборатории были взяты пробы и произведены измерения, которые показали превышение предельно-допустимых в атмосферном воздухе вредных веществ.

Полицейские и сотрудники СОБР провели на территории предприятия обыск, изъяли документы и опросили находившихся в помещении людей. Производственный цех описали и опечатали.

В пресс-службе МВД по региону уточнили, что речь идет о предприятии «ХимПром». По информации «Коммерческих вестей», официально завод приостановил деятельность еще весной, когда его уличили в загрязнении воздуха. Учредители зарегистрировали новое предприятие без разрешения на выбросы.





Однако в ночь с 20 на 21 июля комиссия обнаружила в районе завода превышение предельных концентраций химвеществ. После в правительстве Омской области прошло совещание, на котором глава региона Александр Бурков потребовал «остановить экологический терроризм против омичей».





Уголовное дело в отношении ООО ПК «ХимПром» возбуждено по части 1 статьи 251 «Загрязнение атмосферы». Максимальное наказание по этой части статьи — три месяца ареста.