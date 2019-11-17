Уголовное дело завели в Красноярском крае о загрязнении реки после прорыва дамбы

В Красноярском крае завели уголовное дело о загрязнении реки Сисим в районе прорыва дамбы. Вред, причиненный реке Сисим составил свыше 2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура края. Ранее специалисты Росгидромета взяли пробы воды, которые показали превышение предельно допустимых концентраций меди, цинка и свинца.

В ходе выездной проверки Красноярской природоохранной прокуратуры с участием специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, аккредитованной лаборатории на реке Сисим отобрано более 20 проб природной воды. По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ, — сообщили в ведомстве.

Напомним, золотодобывающая артель в Курагинском районе Красноярского края, где в октябре прорвало дамбу, принадлежит компании «Сибзолото». Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Число поcтрадавших при прорыве нескольких дамб выросло до 18 человек. По последним данным МЧС, поиски троих золотоискателей, пропавших при прорыве дамб, прекратили из-за морозов. Последний выезд на поиски людей закончился 12 ноября.





Читать по теме:

Дамбу прорвало в Красноярском крае: есть погибшие

Стали известны подробности о компании, чья дамба прорвалась под Красноярском