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17 ноября,
2019
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Уголовное дело завели в Красноярском крае о загрязнении реки после прорыва дамбы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Красноярском крае завели уголовное дело о загрязнении реки Сисим в районе прорыва дамбы. Вред, причиненный реке Сисим составил свыше 2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура края. Ранее специалисты Росгидромета взяли пробы воды, которые показали превышение предельно допустимых концентраций меди, цинка и свинца. 

Уголовное дело завели в Красноярском крае о загрязнении реки после прорыва дамбы
Фото: МЧС по Красноярскому краю

В ходе выездной проверки Красноярской природоохранной прокуратуры с участием специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, аккредитованной лаборатории на реке Сисим отобрано более 20 проб природной воды. По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело завели в Красноярском крае о загрязнении реки после прорыва дамбы
Фото: МЧС по Красноярскому краю

Напомним, золотодобывающая артель в Курагинском районе Красноярского края, где в октябре прорвало дамбу, принадлежит компании «Сибзолото». Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа. Число поcтрадавших при прорыве нескольких дамб выросло до 18 человек. По последним данным МЧС, поиски троих золотоискателей, пропавших при прорыве дамб, прекратили из-за морозов. Последний выезд на поиски людей закончился 12 ноября. 


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