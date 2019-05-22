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22 мая,
2019
Новости

Уголовное дело за убийство собаки возбудили в Томске спустя полгода

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура Ленинского района Томска оспорила отказ районного отдела полиции в возбуждении уголовного дела по сообщению о гибели собаки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Собаку породы питбуль обнаружили подвешенной за поводок в ноябре 2018-го. На теле животного имелись множественные кровоизлияния в области губ, десен, шеи, груди, а также колотая рана грудной клетки.


«По итогам анализа собранных дознанием материалов прокурор пришел к выводу о наличии в действиях неустановленного лица признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). В этой связи он внес начальнику ОМВД требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, указав на необходимость возбуждения уголовного дела», — говорится в сообщении.


В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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