Уголовное дело возбуждено в Томске из-за обрушения крыши дома

Должные лица управляющей компании «Жилсервис «Кировский», которые обслуживали дом по адресу Вершинина, 18, стали фигурантами уголовного дела после обрушения крыши жилого дома в Томске.

Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного двухподъездного дома на Вершинина частично обрушилась 4 марта в десятом часу вечера. Жители дома связали обрушение кровли с плохой уборкой снега. В свою очередь, специалисты УК «Жилсервис» отметили, что за зиму сбрасывали снег дважды. По информации мэрии, дом постройки 1963 года стоял в очереди на капитальный ремонт в 2032-2034 годах. Следственный комитет анонсировал проверку.







«По предварительным данным, в результате ненадлежащего выполнения должностными лицами «Жилсервис «Кировский» своих обязанностей, а именно не принятии мер по своевременной очистке кровли жилого дома от снега, 4 марта 2019 года в десятом часу вечера под тяжестью снега произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного жилого дома. Тем самым была создана реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении регионального СКР.







Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

