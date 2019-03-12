Добрые новости
12 марта,
2019
1
фото
Новости

Уголовное дело возбуждено в Томске из-за обрушения крыши дома

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Должные лица управляющей компании «Жилсервис «Кировский», которые обслуживали дом по адресу Вершинина, 18, стали фигурантами уголовного дела после обрушения крыши жилого дома в Томске.

Уголовное дело возбуждено в Томске из-за обрушения крыши дома

Ранее сообщалось, что крыша пятиэтажного двухподъездного дома на Вершинина частично обрушилась 4 марта в десятом часу вечера. Жители дома связали обрушение кровли с плохой уборкой снега. В свою очередь, специалисты УК «Жилсервис» отметили, что за зиму сбрасывали снег дважды. По информации мэрии, дом постройки 1963 года стоял в очереди на капитальный ремонт в 2032-2034 годах. Следственный комитет анонсировал проверку.


«По предварительным данным, в результате ненадлежащего выполнения должностными лицами «Жилсервис «Кировский» своих обязанностей, а именно не принятии мер по своевременной очистке кровли жилого дома от снега, 4 марта 2019 года в десятом часу вечера под тяжестью снега произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного жилого дома. Тем самым была создана реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении регионального СКР.


Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.