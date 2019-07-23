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23 июля,
2019
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Уголовное дело по факту жестокого обращения с двумя котами возбуждено в Томске

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с двумя котами, выброшенными из окна, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело по факту жестокого обращения с двумя котами возбуждено в Томске

Напомним, 15 июля из окна на восьмом этаже многоэтажного дома на Иркутском тракте выбросили двух котов. Один кот погиб, а второго доставили в клинику. По словам очевидцев, соседи уже жаловались на семью, из окна которой выбросили животных. Полиция анонсировала проверку.


«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.


В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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