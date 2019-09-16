Уголовное дело о подделке заявлений о замене пенсионного фонда возбуждено в Томске

Прокуратура Томска провела проверку исполнения пенсионного законодательства. В ходе проверки установлены два случая фальсификации заявлений о досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, а также из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд.





«В обоих случаях заявления жительниц областного центра поступили в фонды посредством почтовой связи. Однако прокуратура города выяснила, что женщины вышеуказанные заявления не писали, их подписи, равно как подписи и печати нотариусов, заверивших заявления, поддельны», — сообщает пресс-служба ведомства.





В прокуратуре отмечают, что согласно закону при досрочном переходе из одного пенсионного фонда в другой гражданин теряет в доходе от инвестирования средств пенсионных накоплений, поэтому пострадавшим причинен значительный ущерб.





В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Использование заведомо подложного документа».





Добавим, управление Следственного комитета по Центральному округу Москвы возбудило дело из-за перевода накоплений 500 тысяч россиян из государственного Пенсионного фонда в негосударственные. Фигурантов в уголовном деле сейчас нет. По данным издания, в мошеннических схемах подозревают оказывавших услуги негосударственным пенсионным фондам агентов. Следствие считает, что злоумышленники подделали заявления более 500 тысяч россиян, согласно которым они якобы согласились перевести накопления.





Все заявления россиян были заверены нотариусами, однако, по версии следствия, подписи и печати были поддельными. Ущерб от действий мошенников может составить миллиарды рублей.





В настоящее время существует несколько способов подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений: электронный — через портал госуслуг и личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда, бумажный — отправка в фонд заявления, заверенного нотариусом. В прошлом году больше всего заявлений (1,5 млн) было подано вторым способом. Через интернет подали более 260 тысяч заявлений.