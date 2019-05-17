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17 мая,
2019
Новости

УФСИН Бурятии снял агитролик, в котором в людей стреляют из арбалета и заламывают им руки

ТВ2
ТВ2
1 день назад

УФСИН по Бурятии разместил в Сети ролик, приглашающий стать сотрудниками ведомства. В нем люди в форме заламывают руки человеку в робе и рассказывают о службе во благо народа с 1935 года.


Ролик опубликовали на YouTube, а его фрагмент в официальном аккаунте УФСИН Бурятии, 14 мая он был удален. На видео люди в форме танцуют и поют песню о службе и льготах-вознаграждениях для служащих. В ролике «сотрудник» в форме стреляет из арбалета в яблоко, которое лежит на голове у «заключенного».


«Четко идет с расстановкой эта борьба с уголовкой. Лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа. Служим России во благо, не отступив от присяги. Кодекс и честь здесь едины. Оперативник УФСИНа. <...> Если стрела с арбалета бегает, словно ракета, нет в лагерях героина. Оперативник УФСИНа. <...>​ Льготы, вознаграждения, санаторное есть лечение. Выполнять ты готов приказ. Торопись, мой друг, будь одним из нас! » — поется в ролике

Позже пресс-служба УФСИН Бурятии прокомментировала видео. Они уточнили, что в съемках принимали участие действующие сотрудники ведомства.

Данный видеосюжет снят в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника. Целью клипа является популяризация прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы, — отметили в пресс-службе.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась во ФСИН России и прокуратуру республики с просьбой проверить содержание размещенного в Сети ролика, она отметила, что «даже постановочное насилие недопустимо».


Ранее СМИ неоднократно сообщали о нарушениях прав заключенных и пытках в бурятских колониях. 

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