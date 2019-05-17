УФСИН Бурятии снял агитролик, в котором в людей стреляют из арбалета и заламывают им руки

УФСИН по Бурятии разместил в Сети ролик, приглашающий стать сотрудниками ведомства. В нем люди в форме заламывают руки человеку в робе и рассказывают о службе во благо народа с 1935 года.





Ролик опубликовали на YouTube, а его фрагмент в официальном аккаунте УФСИН Бурятии, 14 мая он был удален. На видео люди в форме танцуют и поют песню о службе и льготах-вознаграждениях для служащих. В ролике «сотрудник» в форме стреляет из арбалета в яблоко, которое лежит на голове у «заключенного».





«Четко идет с расстановкой эта борьба с уголовкой. Лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа. Служим России во благо, не отступив от присяги. Кодекс и честь здесь едины. Оперативник УФСИНа. <...> Если стрела с арбалета бегает, словно ракета, нет в лагерях героина. Оперативник УФСИНа. <...>​ Льготы, вознаграждения, санаторное есть лечение. Выполнять ты готов приказ. Торопись, мой друг, будь одним из нас! » — поется в ролике.