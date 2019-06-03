УФАС возбудило дело на фабрику «Сибирский кедр» за дизайн конфетных упаковок

Томские антимонопольщики возбудили дело о недобросовестной конкуренции в отношении ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», сообщает ведомство.





«25 марта 2019 года в антимонопольный орган поступило заявление ООО «ЭКОФУД» с информацией о незаконном использовании ООО «Сибирские конфеты» и ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» при оформлении коробок для конфет сходных до степени смешения элементов дизайна с дизайном коробки конфет заявителя», — говорится в сообщении.





По мнению заявителя, коробка «Сибирские конфеты» копирует внешний вид его упаковки.





В качестве аргумента заявитель представил антимонопольщикам образцы коробок. На упаковке «Сибирских афин» изображено мифологическое существо — пегас, а на коробке «Сибирских конфет» — грифон, который держит в лапах шишку.





«Обе коробки выполнены преимущественно в коричневом, светло-коричневом, золотистом, зеленом цветах. В дизайне коробок имеется сходство изобразительных элементов в виде натуралистического исполнения конфет и орешков, кедровых шишек с веточками, рамочек с обрамлением в виде орнамента. Кроме того, сходство выражается в композиционном построении элементов, сходстве цветовой гаммы», — объясняет УФАС.





Антимонопольщики заказали экспертизу о наличии или отсутствии копирования в Федеральный институт промышленной собственности.





«В действиях ООО «Сибирские конфеты» и ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, связанной с созданием смешения, что является нарушением п.п. 1, 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции и статьи 10 bis Парижской конвенции», — заключили по результатам экспертизы.





Дело рассмотрят 17 июня 2019 года.