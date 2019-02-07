УФАС: департамент лесного хозяйства создал все условия для аренды томского леса китайцами

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Томские антимонопольщики подозревают департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки. Победителем данных торгов стала китайская компания «Цзинье», которую жители области обвиняли в том, что она взяла в аренду лес за «16 рублей за гектар в месяц».

Томские антимонопольщики не находят обоснований для создания особо крупных лотов и подозревают, что стоимость аренды лота могло оплатить только ООО «МИК Цзинье».

«Заявки на формирование данных четырех участков, включенных в аукцион, «МИК ЦЗИНЬЕ» не подавало. Заявки на формирование столь значительных лесных участков были поданы в департамент индивидуальными предпринимателями, не принявшими впоследствии участие в аукционах. Кроме того, при изучении документации аукционов установлено, что арендная плата по всем лотам «заготовка древесины» определена с нарушением требований лесного законодательства», — говорится в сообщении.

Там резюмируется, что департамент лесного хозяйства при проведении торгов, установив необоснованную арендную плату, сократил число потенциальных участников, тем самым нарушил федеральный закон «О защите конкуренции». Комиссия Томского УФАС России приступит к рассмотрению данного дела 27 февраля.