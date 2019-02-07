УФАС: департамент лесного хозяйства создал все условия для аренды томского леса китайцами
Томские антимонопольщики подозревают департамент лесного хозяйства в ограничении конкуренции на торгах по аренде участков для лесозаготовки. Победителем данных торгов стала китайская компания «Цзинье», которую жители области обвиняли в том, что она взяла в аренду лес за «16 рублей за гектар в месяц».
Напомним, «Международная инвестиционная компания Цзинье» в декабре 2017 года выиграла аренду 137 тысяч га томского леса на 49 лет за 1,26 млрд рублей — 16 рублей за 1 га в месяц. Замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр говорил, что считать по принципу «16 рублей за гектар» некорректно — стоимость леса нужно оценивать в кубах, а не гектарах.
В декабре 2018 года стало известно, что «Цзинье» не заплатила вовремя деньги за аренду. Началась процедура расторжения договора. В конце января компания заплатила долги в размере 706 тысяч рублей, но департамент лесного хозяйства продолжил работу по расторжению договора в связи с неисполнением компанией обязательств. Сейчас «Цзинье» запретили рубку леса на время суда с департаментом лесного хозяйства Томской области.
Томские антимонопольщики не находят обоснований для создания особо крупных лотов и подозревают, что стоимость аренды лота могло оплатить только ООО «МИК Цзинье».
«Заявки на формирование данных четырех участков, включенных в аукцион, «МИК ЦЗИНЬЕ» не подавало. Заявки на формирование столь значительных лесных участков были поданы в департамент индивидуальными предпринимателями, не принявшими впоследствии участие в аукционах. Кроме того, при изучении документации аукционов установлено, что арендная плата по всем лотам «заготовка древесины» определена с нарушением требований лесного законодательства», — говорится в сообщении.
Там резюмируется, что департамент лесного хозяйства при проведении торгов, установив необоснованную арендную плату, сократил число потенциальных участников, тем самым нарушил федеральный закон «О защите конкуренции». Комиссия Томского УФАС России приступит к рассмотрению данного дела 27 февраля.
Добавим, накануне стало известно, что глава областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В августе 2018 года Томское управление ФАС после проверок транспортной прокуратуры возбудило на департамент лесного хозяйства дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, чиновники департамента лесного хозяйства безосновательно ввели режим ЧС, благодаря чему смогли заключить три контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой «Региональная транспортная компания», минуя процедуру торгов.
Добавим, что в начале 2019 года Счетная палата отметила недостаточную эффективность государственных мер по защите лесов. Ведомство раскритиковало то, как Томская область боролась с нашествием шелкопряда в 2016-2017 годах.
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