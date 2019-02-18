УФАС: Цены на хлеб в Томске за год выросли на 7%

Томский УФАС провел исследование стоимости хлеба из пшеничной, ржаной и смешанной муки в семи крупных сетях Томска.





«Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что в нескольких торговых сетях за последний год произошел рост цен на хлеб из пшеничной муки более чем на 7%. Еще в двух торговых сетях стоимость хлеба возросла не более чем на 5%, в одной торговой сети стоимость хлеба осталась без изменений, а в двух торговых сетях стоимость пшеничного хлеба, наоборот, упала на 9%. Средняя цена реализации 1 кг хлеба социальных сортов (исключая хлеб с добавками и бездрожжевой) в конце 2018 года по всем торговым сетям Томска составляла: из пшеничной муки – 34, 60 рублей; из смеси пшеничной и ржаной муки - 42,53 рублей», — говорится в исследовании.





По статистике на январь 2019 года стоимость хлеба и изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов в Томске составила 42,82 рубля за килограмм — это средняя по СФО цена. Самый дорогой в Сибири хлеб из муки 1 и 2 сорта в Иркутстке — 59 рублей, самый дешевый в Кызыле — 39 рублей. В среднем ржаной хлеб и хлеб из смешанной муки стоит в Томске 52 рубля, дороже всего в СФО такой хлеб покупать в Новосибирске — 73 рубля, а дешевле в Омске — 46 рублей.





«При этом средняя стоимость килограмма пшеничной муки в Томске составляла 27,6 рублей, самая высокая стоимость продукта в СФО зафиксирована в Кызыле и составляет 32,43 рубля. А самая низкая стоимость в Барнауле – 26,28 рублей за килограмм», — приводит данные УФАС.





В УФАС отмечают, что цены на социально-значимые товары устанавливаются Правительством РФ. В этот список товаров входят разные виды мяса — говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая, масло сливочное и подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь и яблоки.



Если Вы заметили значительный рост цен на эти продукты, то необходимо обратиться в антимонопольное ведомство по телефону «горячей линии» , лично, или написав на почту. Необходимые контакты можно найти на сайте ведомства.





Отметим, что цены Службы государственной статистики и томского УФАС различаются, так как ведомство изучало цены без НДС и только в семи торговых сетях. Для полной статистики ведется мониторинг цен по всем торговым объектам Томска с учетом НДС.



