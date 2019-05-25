Учителей Томского района заставляют участвовать в праймериз «ЕР»

Учителя Томского района возмущены тем, что их заставляют идти на праймериз «Единой России».





В редакцию ТВ2 обратились учителя одной из средних образовательных школ Томского района. Они рассказали, что школам настоятельно рекомендуют обеспечить 100 % явку на праймериз партии «Единая Россия», которые пройдут в Томском районе в воскресенье, 26 мая. На предварительном голосовании партия власти предлагает жителям района выбрать «кандидата в кандидаты» — одну из пяти кандидатур, которая 8 сентября 2019 года будет выставлена на досрочных выборах в Законодательную Думу Томской области.





Напомним, что депутат от избирательного округа № 16 Александр Терещенко сложил с себя депутатские полномочия после избрания главой Томского района в сентябре 2018 года.