Учителей Томского района заставляют участвовать в праймериз «ЕР»
Учителя Томского района возмущены тем, что их заставляют идти на праймериз «Единой России».
В редакцию ТВ2 обратились учителя одной из средних образовательных школ Томского района. Они рассказали, что школам настоятельно рекомендуют обеспечить 100 % явку на праймериз партии «Единая Россия», которые пройдут в Томском районе в воскресенье, 26 мая. На предварительном голосовании партия власти предлагает жителям района выбрать «кандидата в кандидаты» — одну из пяти кандидатур, которая 8 сентября 2019 года будет выставлена на досрочных выборах в Законодательную Думу Томской области.
Напомним, что депутат от избирательного округа № 16 Александр Терещенко сложил с себя депутатские полномочия после избрания главой Томского района в сентябре 2018 года.
Согласно копии с информацией о перевозке, которую учителя переслали нам в редакцию, школам рекомендуется организовать сбор и доставку людей к пунктам голосования: 20 человек из села Богашево, 15 — из Черной речки, 10 — из Кафтанчикова, 25 — из Зоркальцево и т. д. В документе перечислены школы из 16 населенных пунктов, которые должны обеспечить явку 267 человек.
Это обычная практика, — сказала по телефону учительница одной из школ Томского района, пожелавшая остаться неназванной. — Но в этот раз вызывает особенное возмущение! Все ведь видят, что происходит в обществе. Не надо бы уже давить на людей по этому поводу! Если раньше люди относились к этому спокойно, то сейчас уже надоело.
Мы позвонили в управление образования администрации Томского района, чтобы взять комментарий по ситуации. В выходные на звонок ТВ2 в управлении никто не ответил. Ситуация уточняется до понедельника.
Напомним, 21 мая в Томском районе прошли дебаты с кандидатами предварительного голосования партии «ЕР». Пятеро кандидатов по очереди представили планируемую программу действий и отвечали на вопросы жителей Томского района.
Как написано в социальной сети партии ВКонтакте, дебаты прошли в приятной атмосфере, кандидатам задавали важные вопросы, касающиеся их мотивации, насущных проблем района и личного отношения к работе в Законодательной Думе.
«Праймериз» «Единой России» — предварительное голосование, которое носит рекомендательный характер, по отбору кандидатов для участия в выборах в думу.
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