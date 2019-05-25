Добрые новости
25 мая,
2019
2
фото
Новости

Учителей Томского района заставляют участвовать в праймериз «ЕР»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Учителя Томского района возмущены тем, что их заставляют идти на праймериз «Единой России».


В редакцию ТВ2 обратились учителя одной из средних образовательных школ Томского района. Они рассказали, что школам настоятельно рекомендуют обеспечить 100 % явку на праймериз партии «Единая Россия», которые пройдут в Томском районе в воскресенье, 26 мая. На предварительном голосовании партия власти предлагает жителям района выбрать «кандидата в кандидаты» — одну из пяти кандидатур, которая 8 сентября 2019 года будет выставлена на досрочных выборах в Законодательную Думу Томской области.


Напомним, что депутат от избирательного округа № 16 Александр Терещенко сложил с себя депутатские полномочия после избрания главой Томского района в сентябре 2018 года.

Информация по проведению праймериз
Информация по проведению праймериз

Согласно копии с информацией о перевозке, которую учителя переслали нам в редакцию, школам рекомендуется организовать сбор и доставку людей к пунктам голосования: 20 человек из села Богашево, 15 — из Черной речки, 10 — из Кафтанчикова, 25 — из Зоркальцево и т. д. В документе перечислены школы из 16 населенных пунктов, которые должны обеспечить явку 267 человек. 

Это обычная практика, — сказала по телефону учительница одной из школ Томского района, пожелавшая остаться неназванной. — Но в этот раз вызывает особенное возмущение! Все ведь видят, что происходит в обществе. Не надо бы уже давить на людей по этому поводу! Если раньше люди относились к этому спокойно, то сейчас уже надоело.

Мы позвонили в управление образования администрации Томского района, чтобы взять комментарий по ситуации. В выходные на звонок ТВ2 в управлении никто не ответил. Ситуация уточняется до понедельника. 

Напомним, 21 мая в Томском районе прошли дебаты с кандидатами предварительного голосования партии «ЕР». Пятеро кандидатов по очереди представили планируемую программу действий и отвечали на вопросы жителей Томского района. 

Как написано в социальной сети партии ВКонтакте, дебаты прошли в приятной атмосфере, кандидатам задавали важные вопросы, касающиеся их мотивации, насущных проблем района и личного отношения к работе в Законодательной Думе.

Учителей Томского района заставляют участвовать в праймериз «ЕР»
Фото: страница ВКонтакте, Единая Россия, Томский район

«Праймериз» «Единой России» — предварительное голосование, которое носит рекомендательный характер, по отбору кандидатов для участия в выборах в думу. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.