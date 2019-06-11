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Ученые ТУСУРа запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина
1 час назад
Участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке». Об этом сообщается в группе проекта ToSky.
Запущенный стратостат состоял из шара-зонда и фигурки главы Роскосмоса на авто. Первая ступень стратостата с грузом поднялась до стратосферы, после чего Дмитрий Рогозин отстыковался и приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень 16 часов дрейфовала на высоте 18-20 километров.
В группе проекта ToSky пишут, что готовились к запуску стратостата с грузом в течение полугода. По их словам, это первый длительный полет автоматического стратостата в России и СНГ с 2013 года.
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