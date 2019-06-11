Ученые ТУСУРа запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина

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Участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке». Об этом сообщается в группе проекта ToSky.

Запущенный стратостат состоял из шара-зонда и фигурки главы Роскосмоса на авто. Первая ступень стратостата с грузом поднялась до стратосферы, после чего Дмитрий Рогозин отстыковался и приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень 16 часов дрейфовала на высоте 18-20 километров.