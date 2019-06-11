Добрые новости
11 июня,
2019
1
видео
Новости

Ученые ТУСУРа запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Участники тусуровского проекта ToSky запустили в космос автоматический стратостат с девятикилограммовым макетом Дмитрия Рогозина на «семерке». Об этом сообщается в группе проекта ToSky. 

Запущенный стратостат состоял из шара-зонда и фигурки главы Роскосмоса на авто. Первая ступень стратостата с грузом поднялась до стратосферы, после чего Дмитрий Рогозин отстыковался и приземлился в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень 16 часов дрейфовала на высоте 18-20 километров. 

В группе проекта ToSky пишут, что готовились к запуску стратостата с грузом в течение полугода. По их словам, это первый длительный полет автоматического стратостата в России и СНГ с 2013 года. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.