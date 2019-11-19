Ученые требуют остановить варварскую добычу останков мамонтов в Сибири

Ученые выступили в защиту уникального «кладбища» мамонтов Юннюген, которое находится в Якутии. Петиция, опубликованная на сайте change.org , адресована президенту России, правительствам страны и республики Якутия. Ее автор — профессор ТГУ Сергей Лещинский — требует немедленно запретить варварский способ промышленной добычи палеонтологических остатков. Обращение уже поддержали десятки российских и зарубежных ученых.

В долине реки Яна, протекающей по огромной территории республики Саха (Якутия), за Северным полярным кругом самой Природой образовано уникальное место – урочище Юннюген, — объясняет Сергей Лещинский ценность Юннюгена. — Открытое в 1885 году экспедицией Императорской Академии наук, оно содержит десятки и сотни тысяч палеонтологических остатков эпохи последнего глобального оледенения. Здесь прекрасно сохранились зубы и кости (нередко несущие на себе сухожилия, мышцы, кожу и шерсть), рога, фрагменты скелетов, а иногда целые мумии древних животных, включая птиц и мелких грызунов. Всем известны шерстистые мамонты и носороги, ископаемые бизоны, лошади, олени, антилопы и их неизменные преследователи – пещерные львы, медведи, гиены, волки, росомахи и другие хищники. Остатки не только всех этих животных, но и продукты их жизнедеятельности в виде экскрементов и поедаемых ими растений вместе с микроорганизмами дошли до нас в замороженном виде, представляя бесценные страницы палеонтологической летописи Земли и древнейший генетический банк данных. По некоторым признакам, около 45 тысяч лет назад охотники каменного века также оставили здесь следы своего пребывания (местонахождение Бунге-Толля).

Летом 2019 года на местонахождение Юннюген была организована совместная комплексная экспедиция. Участие приняли специалисты из Якутска, Томска и Санкт-Петербурга, работающие в различных научных сферах: палеонтология, геология, микробиология, почвоведение.

Урочищу Юннюген грозит полное уничтожение под струями брандспойтов, которыми сотни современных «охотников» ведут бесконтрольный размыв толщ вечной мерзлоты с целью поиска бивней мамонтов и рогов носорогов, — продолжает палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук Сергей Лещинский. — Как косторезное и лекарственное сырье эти натуральные продукты по-прежнему популярны и чрезвычайно ценны в Китае и других восточных странах. Другие ископаемые остатки валяются здесь повсеместно, как неликвидный, никому не нужный материал. На склонах и дне долины безвозвратно разрушаются – трескаются от безжалостного якутского мороза и солнца, мокнут под дождем и в грязи, ломаются под сапогами «охотников за бивнями» и горят в их кострах сотни и тысячи уникальных черепов, рогов и других частей скелетов зверей ледниковой эпохи. Из далекого прошлого призраки мамонтов и их спутников ревут, мычат, блеют и воют, взывая о помощи к нам – жителям XXI века, которые ответственны за уже причиненный значительный ущерб природному и культурному наследию человечества.

По мнению автора петиции, Юннюгену власти должны срочно придать статус комплексного геологического и палеонтологического памятника природы федерального значения.





«Комплексное изучение огромного архива данных позволит детально реконструировать древние экосистемы Якутии и Северной Евразии и приблизить решение фундаментальной проблемы вымирания мамонтовой фауны. Мы сможем лучше прогнозировать, как будет развиваться природа в ближайшие десятки и сотни лет, что произойдет, если продолжится глобальное потепление климата, и ответим на актуальный вопрос – насколько опасны древние, но все еще жизнеспособные бактерии и вирусы, освобожденные из плена «вечной» мерзлоты», — считает Лещинский.





По официальным данным, Россия в год экспортирует более 120 тонн бивней мамонта. «Бивневая лихорадка» в России началась на фоне мировых запретов на торговлю слоновой костью в 2010 году. Бивень хорошей сохранности может стоить более 30 000 рублей за килограмм, вес достигать ста килограммов.



Подписать петицию можно здесь:





http://chng.it/xnwVJtrKB2 — здесь петиция на русском

http://chng.it/wByrD4qzDS — здесь петиция на английской платформе





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Охотники за бивнями: как в Сибири добывают бивни мамонтов