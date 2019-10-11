Ученые ТГУ: в северных морях стало меньше льда и больше пластика

Под руководством сотрудника ТГУ и ВНИРО Алексея Орлова ученые совершили стодневную экспедицию через четыре арктических моря. Открытием для них стало отсутствие льда в большинстве морей, обилие пластика и появление в этих местах новых видов рыб.

«В этой экспедиции зафиксировано много новых явлений, – цитирует пресс-служба ТГУ научного руководителя трансарктического перехода, главного научного сотрудника ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова. – По океанологии – это то, что затоки атлантических вод мы обнаружили даже в Чукотском море, то есть гораздо дальше на восток в сравнении с прошлыми годами. Вероятно, это результат потепления климата или изменения траектории Гольфстрима. Неожиданны находки краба-стригуна опилио в северо-восточной части Восточно-Сибирского моря и на всей акватории Карского моря. Численность популяции высока, что может сделать возможным его промышленный вылов в ближайшем будущем».





Также исследователи отметили изменение мест обитания отдельных видов. Например, в море Лаптевых ученым впервые попались синяя зубатка и минтай, традиционно в этих морях не обитающие.





По мннению ученых, причиной смены привычных мест обитания рыб стало потепление. Изменение климата отразилось и на количестве льда: его оказалось меньше, чем ожидали увидеть исследователи в сентябре. При это все чаще в морях встречаются пластиковые бутылки, пакеты, обрывки веревок и другой мусор.