Ученые ТГУ: в северных морях стало меньше льда и больше пластика
Под руководством сотрудника ТГУ и ВНИРО Алексея Орлова ученые совершили стодневную экспедицию через четыре арктических моря. Открытием для них стало отсутствие льда в большинстве морей, обилие пластика и появление в этих местах новых видов рыб.
«В этой экспедиции зафиксировано много новых явлений, – цитирует пресс-служба ТГУ научного руководителя трансарктического перехода, главного научного сотрудника ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова. – По океанологии – это то, что затоки атлантических вод мы обнаружили даже в Чукотском море, то есть гораздо дальше на восток в сравнении с прошлыми годами. Вероятно, это результат потепления климата или изменения траектории Гольфстрима. Неожиданны находки краба-стригуна опилио в северо-восточной части Восточно-Сибирского моря и на всей акватории Карского моря. Численность популяции высока, что может сделать возможным его промышленный вылов в ближайшем будущем».
Также исследователи отметили изменение мест обитания отдельных видов. Например, в море Лаптевых ученым впервые попались синяя зубатка и минтай, традиционно в этих морях не обитающие.
По мннению ученых, причиной смены привычных мест обитания рыб стало потепление. Изменение климата отразилось и на количестве льда: его оказалось меньше, чем ожидали увидеть исследователи в сентябре. При это все чаще в морях встречаются пластиковые бутылки, пакеты, обрывки веревок и другой мусор.
Наиболее чисты пока моря Лаптевых и Восточно-Сибирское, в Карском и Чукотском морях мусор уже отмечается довольно регулярно, – говорит Алексей Орлов. – Что касается загрязнения микропластиком, анализ на его наличие в воде и фауне арктических морей будет проводиться впервые. Известно, что микропластик передается по трофическим цепям (от планктона к рыбе, затем к хищникам верхнего трофического уровня – морским птицам и млекопитающим, в том числе человеку). Влияние микропластика на живые организмы пока не изучено, предполагается, что он может оказывать воздействие на гормональную систему. У рыб мы успели посмотреть питание, фактов нахождения микропластика в пище пока не отмечено. Теперь предстоит проанализировать пробы воды и рыбы.
Ученые проведут генетическое исследование образцов, взятых со дна и с поверхности морей во время экспедиции. Это поможет оценить состояние природных ресурсов, выявить изменения окружающей среды и понять их причины.
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