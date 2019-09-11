Ученые ТГУ разработали новый метод исследования болезни Паркинсона

Нейробиологи ТГУ и СибГМУ разработали новый метод исследования повреждений головного мозга у пациентов с болезнью Паркинсона, сообщает пресс-служба вуза. Исследователи надеются, что он поможет усовершенствовать способы лечения болезни.

«Суть метода заключается в специальной математической обработке данных МРТ, которая позволяет строить карты миелина и производить его количественную оценку, — объясняет заведующая лабораторией нейробиологии НИИ ББ ТГУ Марина Ходанович. — Данный метод открывает новые возможности в получении дополнительной диагностической информации о пациентах с целым рядом тяжелых заболеваний, при которых основным разрушительным процессом является демиелинизация (разрушение миелиновой оболочки нейронов)».





В 2019 году нейробиологи ТГУ вместе с коллегами из СибГМУ и новосибирского Института физиологии и фундаментальной медицины СО РАН опробуют новый метод. Ученые надеются получить дополнительную информацию, важную для уточнения диагноза и выбора тактики лечения болезни.





В ТГУ отмечают, что метод, разработанный специалистами вуза, уже внедряется в российских клиниках. Его эффективность доказана несколькими проектами, например, исследовании достоверности метода на модели инсульта у крыс.