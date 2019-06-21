Ученые ТГУ нашли следы древних земледельцев возле Томска

Примитивный пахотный горизонт, набитый углями, нашли рядом с Шайтанским археологическим районом на юге Томской области. Радиоуглеродный анализ показал, что обрабатывать землю здесь пытались более тысячи лет назад. Научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Сергей Лойко рассказал, что древнюю «пашню» нашли случайно, а в урочище Шайтан почвоведы приехали по приглашению археологов.

Нужно отметить, что данных о наличии земледелия у населения Томского Приобья до прихода русских в литературных источниках не много, — отметил Сергей Лойко. — В основном это находки орудий труда в могильниках. Сейчас же были обнаружены следы земледелия непосредственно в почвах, в виде поверхностного гумусового слоя со следами распашки и большим количеством древесного угля – это очень похоже на древнюю «пашню», появившуюся в результате применения технологии подсечно-огневого земледелия.

Найденные угли более древние, чем само урочище. Поэтому исследователи предполагают, что их могли оставить какие-то более ранние культуры.





Летом 2019 года археологи и почвоведы исследуют почву в районе реки Шайтанки и рядом с поселком Самусь. Исследование позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу о земледельцах.