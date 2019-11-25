Ученые ТГУ нашли метод лечения болезней с помощью радиоволн
Радиофизики ТГУ разработали прибор для управления ближней зоной радиоизлучения, сообщает пресс-служба университета. Ученые надеются, что их изобретение можно будет использовать для лечения и диагностики заболеваний.
Радиоизлучение делится на ближнюю и дальнюю к источнику зоны, а граница между ними называется каузальной поверхностью. Обычно ученые исследуют дальнюю зону и стараются уменьшить ближнюю, так как она не несет пользы для связи и радиолокации.
Радиофизики ТГУ установили, что излучение в ближней зоне может хорошо проникать в среды с большим коэффициентом поглощения, например, в человеческий организм. Для этого нужно расширить границы ближней зоны, удаляя ее от источника.
«Мы изготовили прибор, который позволяет приближать или удалять каузальную поверхность, и провели эксперимент с обычной водопроводной водой, которая является хорошим поглотителем радиоволн, - рассказывает профессор ТГУ Владимир Якубов. - Оказалось, ближнюю зону можно заметно продвинуть от источника, просто увеличив длину волны, то есть сделав ее достаточно низкочастотной. Когда частота уменьшается, каузальная поверхность и скин-слой удаляются от источника, а когда увеличивается, то наоборот. Таким образом, варьируя эту границу, можно, например, увеличивать или уменьшать глубину проникновения радиоволн в тело человека. На этой основе можно проводить диагностику или лечить болезни органов».
О разработках радиофизики рассказали в журнале Journal of Applied Physics. Исследование идет на базе радиофизического факультета и Сибирского физико-технического института.
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