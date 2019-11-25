Ученые ТГУ нашли метод лечения болезней с помощью радиоволн

Радиофизики ТГУ разработали прибор для управления ближней зоной радиоизлучения, сообщает пресс-служба университета. Ученые надеются, что их изобретение можно будет использовать для лечения и диагностики заболеваний.





Радиоизлучение делится на ближнюю и дальнюю к источнику зоны, а граница между ними называется каузальной поверхностью. Обычно ученые исследуют дальнюю зону и стараются уменьшить ближнюю, так как она не несет пользы для связи и радиолокации.





Радиофизики ТГУ установили, что излучение в ближней зоне может хорошо проникать в среды с большим коэффициентом поглощения, например, в человеческий организм. Для этого нужно расширить границы ближней зоны, удаляя ее от источника.