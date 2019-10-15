Ученые разработали новый метод поверхностной дезинфекции яиц

Российские ученые разработали новый метод поверхностной дезинфекции куриных яиц на основе облучения пучком электронов. Такое воздействие эффективно для обеззараживания скорлупы и не вызывает изменений белка и желтка. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Одна из главных проблем птицеводства — инфекционные заболевания, особенно вызванные бактериями, например, сальмонеллез. От инфекций страдают как сами птицы, так и люди.





Исследователи предложили облучать упакованные куриные яйца наносекундным пучком электронов. Электроны и активные формы кислорода, прежде всего озон, образующийся из воздуха, совместно вызывают гибель микроорганизмов. Процедура позволяет избежать вторичного загрязнения, при этом яйцо сохраняет поверхностную стерильность в течение всего срока хранения.





Специалисты выяснили, что для полной дезинфекции необходимо подать 25 импульсов электронов с суммарной дозой 5 килогрей. При таком воздействии поглощенная доза в белке не приведет к изменениям в биологических тканях.





Вылупившиеся из дезинфицированных яиц цыплята были здоровы, активны и хорошо развивались. При этом время выведения сократилось на шесть часов.





В исследовании участвовали сотрудники Уральского государственного аграрного университета, Института электрофизики Уральского отделения РАН, Уральского федерального университета и Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.