Ученые предложили подстраивать отопительный сезон в Томске под «нервный» климат региона

Методы расчетов, которые внедрены в практику ЖКХ, были приняты более 40 лет назад, поэтому в большинстве своем они устарели, – цитирует пресс-служба ТГУ заведующую кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентину Горбатенко. – Нужно отметить, что и климат за эти десятилетия изменился. Он не только теплеет, но и становится более «нервным» – чаще отмечаются большие температурные перепады, шквалистый ветер. Если в 50-е годы среднегодовые температуры были отрицательными, то с начала двухтысячных они стремятся к нулю, либо на десятые доли градуса превышают его. Порой, как в 2012 году, случаются тепловые аномалии, когда среднегодовая температура выше нормы на три градуса. Поэтому при расчете нормативов необходимо обязательно учитывать климатические характеристики региона.