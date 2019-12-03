Ученые предложили подстраивать отопительный сезон в Томске под «нервный» климат региона
Метеорологи и климатологи ТГУ проанализировали данные метеонаблюдений в Томской области и предложили уточнить границы отопительного сезона. По подсчетам ученых, каждый год после подачи отопления в Томск приходит потепление, а «переотопление» вызывает дискомфорт горожан.
Методы расчетов, которые внедрены в практику ЖКХ, были приняты более 40 лет назад, поэтому в большинстве своем они устарели, – цитирует пресс-служба ТГУ заведующую кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентину Горбатенко. – Нужно отметить, что и климат за эти десятилетия изменился. Он не только теплеет, но и становится более «нервным» – чаще отмечаются большие температурные перепады, шквалистый ветер. Если в 50-е годы среднегодовые температуры были отрицательными, то с начала двухтысячных они стремятся к нулю, либо на десятые доли градуса превышают его. Порой, как в 2012 году, случаются тепловые аномалии, когда среднегодовая температура выше нормы на три градуса. Поэтому при расчете нормативов необходимо обязательно учитывать климатические характеристики региона.
Результаты анализа показали, что отопительный сезон в Томской области сократился. В последние годы для расчета его границ используется «Правило пяти дней»: отопление включают после того, как среднесуточная температура достигнет 8°С. По мнению метеорологов, для этих целей лучше подходит метод Педя, дающий меньшую погрешность.
Наиболее полный анализ изменений погоды сотрудники ГГФ сделали для Томска. Ученые готовы предоставить информацию властям города и участвовать в разработке нового метода расчета для определения границ отопительного сезона.
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