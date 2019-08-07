Ученые из ТПУ создали технологию для более дешевого бурения скважин
Ученые Томского политеха создали технологию новой энергоэффективной машины, которая делает бурение дешевле и надежнее. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Бурение используют при добыче полезных ископаемых, прокладке подземных коммуникаций, в строительстве и космических программах. В процессе бурения часто возникают проблемы из-за высокой твердости горных пород. Новая технология учитывает свойства горной породы к сопротивлению, позволяет уменьшить стоимость буровых работ и сделать буровые установки более прочными.
«Новая бурильная установка основана на формировании и передаче силового импульса, а также применении специального резьбового соединения бурильных труб, обеспечивающих эффективную передачу энергии удара в зону разрушения горной породы», — цитирует пресс-служба вуза доцента отделения общетехнических дисциплин Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Евгения Пашкова.
Сейчас ученые работают над серией практических экспериментов по созданию промышленного образца нового класса породоразрушающих машин.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?