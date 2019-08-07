Ученые из ТПУ создали технологию для более дешевого бурения скважин

Ученые Томского политеха создали технологию новой энергоэффективной машины, которая делает бурение дешевле и надежнее. Об этом сообщает пресс-служба университета.





Бурение используют при добыче полезных ископаемых, прокладке подземных коммуникаций, в строительстве и космических программах. В процессе бурения часто возникают проблемы из-за высокой твердости горных пород. Новая технология учитывает свойства горной породы к сопротивлению, позволяет уменьшить стоимость буровых работ и сделать буровые установки более прочными.



