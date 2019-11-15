Ученые из Германии сравнят томских пенсионеров с немецкими

Ученые из Германии приехали в Сибирь изучать работу Томской академии активного долголетия. Профессора Кригер Вольфганг Конрад и Беркемер Андреа Эстер обсудят вопросы благополучия старшего поколения, способы его комфортной интеграции и вовлеченности в общество на опыте двух стран.

«Исследовать эту глобальную тему — вовлеченность пожилых людей в социум и реализацию их ресурсного потенциала — сегодня очень важно по одной простой причине, — говорит профессор Вольфганг Кригер. — Пожилых людей в развитых странах становится все больше за счет повышения качества жизни. Поэтому, естественно, возникают вопросы: с какими проблемами сталкиваются пожилые люди, какие у них есть возможности, как сделать их жизнь более качественной, наполненной».





Кригер отмечает, что это не первый его визит в Томскую область. Так, профессор уже посетил один из домов престарелых в регионе.





«В томском доме престарелых мне понравилась организация свободного времени. У пенсионеров много возможностей для творчества, простых спортивных занятий. Они не изолированы, постоянно общаются друг с другом. Также у всех есть свой кусочек сада, за которым они могут ухаживать», — делится впечатлениями Вольфганг Кригер.





Ученые из Людвигсхафена-на-Рейне пришли к выводу, что у пенсионеров в наших странах схожие проблемы.





«У нас общая демографическая ситуация: пожилых людей становится все больше. У нас общие проблемы оторванности пожилых людей от своих семей, потому что дети и внуки уезжают в другие города. Наши пенсионеры также не очень быстро осваивают современные информационные технологии, которые могли бы нивелировать расстояния между родными людьми. Те же проблемы одиночества и неполной реализации ресурсного потенциала пожилых, когда у них еще много сил и желания для того, чтобы активно участвовать в жизни своей семьи и местного сообщества», — отмечает профессор Эстер Беркемер.





Среди специфических проблем старшего поколения в России ученые из Германии отмечают неравенство между средней продолжительностью жизни женщин и мужчин.





«В России средняя продолжительность жизни мужчин несколько ниже, чем у женщин, поэтому после смерти партнера вопрос одиночества становится еще острее. В Германии все-таки люди чаще встречают старость в паре, а это огромная поддержка и опора», — добавляет Эстер Беркемер.