Ученые из 26 стран обсудят проблемы качества воды и экологии на конференции в ТПУ

Помимо фундаментальных вопросов на симпозиумах мы будем обсуждать прикладные аспекты, — отмечает глава отделения геологии ТПУ Наталья Гусева. — И основной целью этих симпозиумов было привлечь в Томск большое количество иностранных ученых, чтобы сформировать новые связи, новые научные коллаборации. Кроме того, для иностранцев это своеобразное окно в Россию. Тем более что мы для них организовали ряд геологических экскурсий на уникальные территории России. Кто-то поехал познакомиться с геотермальными источниками на Камчатку, кто-то поедет на Алтай, кто-то в центр учебных геологических практик Томского политеха в Хакасии. Не исключено, что эти поездки могут стать началом новых исследований.