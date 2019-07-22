Ученые из 26 стран обсудят проблемы качества воды и экологии на конференции в ТПУ
Более 200 ученых из 26 стран встретились на первой конференции Международной ассоциации геологов в ТПУ, сообщает пресс-служба вуза. В течение недели исследователи будут обсуждать проблемы качества воды, захоронения ядерных отходов и экологии.
Конференция объединит 16-ый Международный симпозиум по взаимодействию воды с горными породами и 13-й Международный симпозиум по прикладной изотопной геохимии. На них выступят более 200 человек, в том числе исследователи из США, Великобритании, Китая, Южной Африки, Франции, Исландии и других стран.
Помимо фундаментальных вопросов на симпозиумах мы будем обсуждать прикладные аспекты, — отмечает глава отделения геологии ТПУ Наталья Гусева. — И основной целью этих симпозиумов было привлечь в Томск большое количество иностранных ученых, чтобы сформировать новые связи, новые научные коллаборации. Кроме того, для иностранцев это своеобразное окно в Россию. Тем более что мы для них организовали ряд геологических экскурсий на уникальные территории России. Кто-то поехал познакомиться с геотермальными источниками на Камчатку, кто-то поедет на Алтай, кто-то в центр учебных геологических практик Томского политеха в Хакасии. Не исключено, что эти поездки могут стать началом новых исследований.
В течение недели ученые прочтут 175 докладов и проведут два воркшопа: по захоронению радиоактивных отходов и использованию тепловой энергии недр земли. Завершится работа симпозиумов 26 июля.
Подробную информацию и расписание выступлений можно найти на сайте конференции.
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