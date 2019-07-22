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22 июля,
2019
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Новости

Ученые из 26 стран обсудят проблемы качества воды и экологии на конференции в ТПУ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Более 200 ученых из 26 стран встретились на первой конференции Международной ассоциации геологов в ТПУ, сообщает пресс-служба вуза. В течение недели исследователи будут обсуждать проблемы качества воды, захоронения ядерных отходов и экологии.

руководитель рабочей группы по прикладной изотопной геохимии Международной ассоциации геохимии Ричард Уонти
руководитель рабочей группы по прикладной изотопной геохимии Международной ассоциации геохимии Ричард Уонти
Фото: пресс-служба ТПУ

Конференция объединит 16-ый Международный симпозиум по взаимодействию воды с горными породами и 13-й Международный симпозиум по прикладной изотопной геохимии. На них выступят более 200 человек, в том числе исследователи из США, Великобритании, Китая, Южной Африки, Франции, Исландии и других стран. 

Помимо фундаментальных вопросов на симпозиумах мы будем обсуждать прикладные аспекты, — отмечает глава отделения геологии ТПУ Наталья Гусева. — И основной целью этих симпозиумов было привлечь в Томск большое количество иностранных ученых, чтобы сформировать новые связи, новые научные коллаборации. Кроме того, для иностранцев это своеобразное окно в Россию. Тем более что мы для них организовали ряд геологических экскурсий на уникальные территории России. Кто-то поехал познакомиться с геотермальными источниками на Камчатку, кто-то поедет на Алтай, кто-то в центр учебных геологических практик Томского политеха в Хакасии. Не исключено, что эти поездки могут стать началом новых исследований.

Ученые из 26 стран обсудят проблемы качества воды и экологии на конференции в ТПУ
первый проректор ТПУ Мехман Юсубов
первый проректор ТПУ Мехман Юсубов
руководитель отделения геологии ТПУ Наталья Гусева
руководитель отделения геологии ТПУ Наталья Гусева
руководитель рабочей группы по взаимодействию воды с горными породами Международной ассоциации геохимии Томас Кретчмар
руководитель рабочей группы по взаимодействию воды с горными породами Международной ассоциации геохимии Томас Кретчмар

В течение недели ученые прочтут 175 докладов и проведут два воркшопа: по захоронению радиоактивных отходов и использованию тепловой энергии недр земли. Завершится работа симпозиумов 26 июля.


Подробную информацию и расписание выступлений можно найти на сайте конференции. 

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