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21 сентября,
2019
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Участок трассы Томск - Каргала - Колпашево отремонтировали по нацпроекту

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области реконструировали один из четырех ремонтируемых участков автодороги Томск – Каргала – Колпашево, со 150 по 172 км, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Участок трассы Томск - Каргала - Колпашево отремонтировали по нацпроекту
Фото: обладминистрация

Дорожники расширили проезжую часть участка до нормативного показателя восемь метров, заасфальтировали 182 тысячи квадратных километров, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. Кроме того, дорожники установили 200 новых дорожных знаков и стоек, более 300 сигнальных столбиков, заменили 500 метров барьерного ограждения на новое и нанесли разметку проезжей части с использованием термопластика. Также на участке появились три новых остановочных комплекса с посадочными площадками и автопавильонами с обеих сторон дороги.

Участок трассы Томск - Каргала - Колпашево отремонтировали по нацпроекту
Фото: обладминистрация

«Введенный участок — один из четырех, которые ремонтируют на автотрассе Томск - Каргала - Колпашево по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. До 2024 года в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние еще 190 км наиболее проблемных участков автодороги», - сказал замгубернатора Игорь Шатурный.

Участок трассы Томск - Каргала - Колпашево отремонтировали по нацпроекту
Фото: обладминистрация

Дорога Томск - Каргала - Колпашево — основная дорога, связывающая областной центр с северными районами Томской области. Она проходит по Шегарскому, Кривошеинскому, Молчановскому, Колпашевскому, Парабельскому и Каргасокскому районам.

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