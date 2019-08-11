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11 августа,
2019
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Движение на улице Шевченко в Томске перекрыли на неделю

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Движение транспорта на участке улицы Шевченко перекрыли на неделю, до 17 августа. Ограничение связано с работами «Томскводоканала», сообщили в диспетчерской службе организации. 


Проезд транспорта перекрыт от улицы Шевченко до улицы Елизаровых. На месте работ установлены соответствующие дорожные знаки. 

Движение на улице Шевченко в Томске перекрыли на неделю
Движение на улице Шевченко в Томске перекрыли на неделю
Движение на улице Шевченко в Томске перекрыли на неделю
Движение на улице Шевченко в Томске перекрыли на неделю
Движение на улице Шевченко в Томске перекрыли на неделю
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