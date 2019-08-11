Новости
Движение на улице Шевченко в Томске перекрыли на неделю
2 часа назад
Движение транспорта на участке улицы Шевченко перекрыли на неделю, до 17 августа. Ограничение связано с работами «Томскводоканала», сообщили в диспетчерской службе организации.
Проезд транспорта перекрыт от улицы Шевченко до улицы Елизаровых. На месте работ установлены соответствующие дорожные знаки.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?