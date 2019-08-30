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30 августа,
2019
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У застройщика аквапарка в Новосибирске долг ₽2 млрд

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

У управляющей компании и главного застройщика аквапарка «Аквамир» в Новосибирске долг 2 мдрд рублей, сообщает «Интерфакс». Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении компании «ВДТ Строй», которая входит в группу «Кварсис» (инвестор и застройщик аквапарка).


Процедура наблюдения введена по заявлению кредитора компании — Межтопэнергобанка. Перед ним долг «ВДТ Строя» составляет 2,185 млрд рублей, из которых 1,661 млрд рублей — основной долг, остальное — проценты и неустойка. В материалах судебного заседания говорится, что имущество «ВДТ Строя» находится в залоге у Межтопэнергобанка по договору ипотеки.


Очередное заседание суда состоится в январе 2020 года. Временным управляющим компании «ВДТ Строй» назначен член саморегулируемой организации «Союз арбитражных управляющих «Авангард» Сергей Тилькунов. 


В июле 2019 года суд признал банкротом вторую  компанию, входящую в группу «Кварсис» — ООО «Байр-Строй», по заявлению того же кредитора — Межтопэнергобанка.

У застройщика аквапарка в Новосибирске долг ₽2 млрд
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