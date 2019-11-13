У владелицы 39 квартир арестовали машину и квартиру за долг в 2 млн по ЖКХ

Томичка, у которой в собственности 60 объектов недвижимости, из которых 39 квартир, не платила по ЖКХ. Долг по всем объектам составил 2,24 млн рублей, из них более 1,5 млн рублей – задолженность в пользу «ТомскРТС». Судебные приставы арестовали у женщины автомобиль и квартиру.

Компания «ТомскРТС» неоднократно уведомляла данного абонента о необходимости погасить задолженность за потребленные услуги, однако должница в течение нескольких лет не реагировала на предупреждения.





«За неплательщицей числится не одна квартира, а 39, и по каждой из них, кроме той, в которой она фактически проживает, имеется задолженность за услуги теплоснабжения в размере от 8 тысяч до 90 тысяч рублей. По данным на 31 октября текущего года, суммарный долг этого потребителя за услуги теплоснабжения составляет 3,4 миллиона рублей. Оплатить счета должницу не заставили даже вынесенные решения суда, поэтому компания подключила к взысканию задолженности службу судебных приставов», — говорится в сообщении компании.





Там отмечается, что с 2016 по 2019 год «ТомскРТС» направила в службу судебных приставов более 70-ти исполнительных документов для принудительного взыскания задолженности на общую сумму более 2,5 миллиона рублей. На данный момент за вычетом частично взысканных долгов сумма составляет 1,5 млн рублей.





В ходе работы над исполнительными производствами сотрудник отдела судебных приставов по Советскому району наложила запрет на перерегистрацию недвижимости в Росреестре, чтобы женщина не могла продать либо передать имущество до полного погашения долга. Также запрет на регистрацию наложен в ГИБДД в отношении иномарки должницы – Chery 2012 года выпуска.





Кроме того, приставы выехали на адрес ее проживания и наложили арест на квартиру в центре города площадью почти 60 кв. м и на машину, которая на эвакуаторе была доставлена на стоянку одного из взыскателей.





У женщины есть 10 дней для оплаты долга. Если этого не произойдет, имущество направят на оценку специалистам, а затем на реализацию.





В настоящее время задолженность населения города Томска за услуги теплоснабжения – 1,16 млрд рублей, что на 50 миллионов рублей меньше, чем годом ранее.





Наличие задолженности за услуги теплоснабжения может привести к аресту счетов и имущества, запрету на выезд из страны, отключению горячего водоснабжения, внесение в базу Национального бюро кредитных историй, после чего в течение 10 лет будет проблематично взять кредит. При этом «ТомскРТС» готова решать возникающие у абонентов трудности с оплатой потребленных услуг в индивидуальном порядке. Для получения рассрочки платежей потребителям необходимо обратиться в офис компании по адресу переулок Нахановича, 4а.





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