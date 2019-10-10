У вас самовольная постройка? Тогда мэрия идет к вам

С начала года только в Кировском районе Томска было демонтировано около 150-ти самовольно-размещенных временных (некапитальных) объектов – гаражей, сараев, бытовок и нестационарных торговых павильонов.







Накануне был произведен снос торгового павильона по продаже мясной продукции, который располагался в районе площади Южная по адресу: Красноармейская, 139. По информации администрации Кировского района, этот торговый объект был размещен без разрешительных документов и был демонтирован самим владельцем вечером 8 октября по требованию администрации Кировского района в связи с прокладкой новой ветки коммунальной сети «Томскводоканала».







С начала года на территории Кировского района было демонтировано свыше десятка торговых павильонов, во всех случаях владельцы производили демонтаж добровольно. В частности, этим летом было снесено несколько незаконно установленных ларьков в ходе капитального ремонта проспекта Ленина – по адресам: пр. Ленина, 19, остановка ТГУ и другим.







Большие скопления незаконно установленных металлических гаражей в период летнего сезона были снесены в добровольно-принудительном порядке на улицах Дзержинского, Мокрушина и Матросова. На всех этих территориях было проведено комплексное благоустройство. В целом на территории Кировского района с начала года было снесено около 150-ти незаконно размещенных временных объектов, причем, по словам специалистов, свыше 70% построек владельцы соглашаются убрать сами.

