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10 октября,
2019
Новости

У вас самовольная постройка? Тогда мэрия идет к вам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С начала года только в Кировском районе Томска было демонтировано около 150-ти самовольно-размещенных временных (некапитальных) объектов – гаражей, сараев, бытовок и нестационарных торговых павильонов.


Накануне был произведен снос торгового павильона по продаже мясной продукции, который располагался в районе площади Южная по адресу: Красноармейская, 139. По информации администрации Кировского района, этот торговый объект был размещен без разрешительных документов и был демонтирован самим владельцем вечером 8 октября по требованию администрации Кировского района в связи с прокладкой новой ветки коммунальной сети «Томскводоканала».


С начала года на территории Кировского района было демонтировано свыше десятка торговых павильонов, во всех случаях владельцы производили демонтаж добровольно. В частности, этим летом было снесено несколько незаконно установленных ларьков в ходе капитального ремонта проспекта Ленина – по адресам: пр. Ленина, 19, остановка ТГУ и другим.


Большие скопления незаконно установленных металлических гаражей в период летнего сезона были снесены в добровольно-принудительном порядке на улицах Дзержинского, Мокрушина и Матросова. На всех этих территориях было проведено комплексное благоустройство. В целом на территории Кировского района с начала года было снесено около 150-ти незаконно размещенных временных объектов, причем, по словам специалистов, свыше 70% построек владельцы соглашаются убрать сами.

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