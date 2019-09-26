У УК после гибели женщины от падения глыбы льда на проспекте Ленина могут аннулировать лицензию

Основанием для изъятия стали факты воспрепятствования законной деятельности госжилнадзора и многократное привлечение этой управляющей компании к административной ответственности.





«Госжилнадзор впервые применил такую суровую меру административного воздействия, — сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Управляющая компания и ее руководители постоянно допускали в своей деятельности множество нарушений, в том числе и грубое нарушение лицензионных требований, повлекшее в марте 2019 года смерть человека».





По его словам, сейчас госжилнадзор рассматривает вопрос об аннулировании лицензии ООО «УК «Стройсоюз».