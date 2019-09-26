У УК после гибели женщины от падения глыбы льда на проспекте Ленина могут аннулировать лицензию

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области исключил свыше 35 % многоквартирных домов из-под управления ООО «УК «Стройсоюз», сообщает пресс-служба обладминистрации.
Основанием для изъятия стали факты воспрепятствования законной деятельности госжилнадзора и многократное привлечение этой управляющей компании к административной ответственности.
«Госжилнадзор впервые применил такую суровую меру административного воздействия, — сообщил заместитель начальника департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Чингис Цыренжапов. — Управляющая компания и ее руководители постоянно допускали в своей деятельности множество нарушений, в том числе и грубое нарушение лицензионных требований, повлекшее в марте 2019 года смерть человека».
По его словам, сейчас госжилнадзор рассматривает вопрос об аннулировании лицензии ООО «УК «Стройсоюз».
Напомним, в марте на проспекте Ленина лед упал с крыши на бабушку и ее внучку. Женщина погибла на месте, пятилетняя девочка была госпитализирована.
Мэр Томска Иван Кляйн раскритиковал работу управляющей компании, отметив, что ее неоднократно штрафовали за плохую уборку снега. По информации прокуратуры, в январе 2019 года ведомство объявляло руководству предостережение о необходимости очистить крыши обслуживаемых домов от снега и наледи. Подобные предостережения вносились в 2017 и в 2018 годах.
Было возбуждено уголовное дело. Единственным фигурантом дела оказался главный инженер управляющей компании, который частично признал вину. Родственники пострадавших настаивали на том, что главная вина лежит на руководителях управляющей компании.
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