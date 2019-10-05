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05 октября,
2019
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У томского аэропорта достроили бесплатную парковку на 132 места

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Подрядчики завершили строительство бесплатной парковочной площадки на 132 машино-места, сообщил замгубернатора Томской области Игорь Шатурный.


К этом моменту строители снесли на площадке лесные насаждения, выполнили устройство земляного полотна, съездов, заездов и уложили асфальт. На площадке парковки уложили кабель, установили дополнительное освещение, обустроили тротуары с ливневой канализацией.


«По поручению губернатора Сергея Жвачкина мы проводим мероприятия, направленные на повышение безопасности гостей и жителей области. Пассажиры и встречающие паркуются на обочинах и идут в аэропорт по дороге, препятствуя другим автомобилистам. Учитывая важность парковки для безопасности и комфорта людей, губернатор выделил средства на ее строительство. Новая парковка разгрузит подъездной путь и повысит пропускную способность», — приводит обладминистрация слова Игоря Шатурного.


Он добавил, что в 2020 планируется построить 226 мест с другой стороны аэропорта. Новые парковки станут частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал аэропорта.

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