У томских работников опасных производств появится «умная» одежда

Комплект IoT-датчиков для наблюдения за передвижением работников в производственной, добывающей и строительной сферах выпустила компания МТС. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор томского филиала компании МТС Марина Фещенко.

На мой взгляд, это реальный шаг вперед и к прозрачности процессов, и, главное, к безопасности коллектива, — считает Марина Фещенко. — Речь идет от датчиках, которые вшиваются в одежду сотрудников. И если многие видят в этом некий негатив (типа датчики слежения за сотрудником), я как человек бизнеса вижу возможности, ибо если случится какая-то история со сбоем состояния человека (температура, давление, пульс и т. д.), работодатель очень быстро может прийти на помощь сотруднику, сотрудник чувствует себя под защитой, особенно в априори опасных производствах. Это реально потрясающе.

Устройство позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве: видеть то, как соблюдается рабочий график на предприятии, когда проводилось техническое обслуживание и ремонт оборудования. Для томского региона технология особенно актуальна в строительной и нефтедобывающей сферах, считают в МТС.





Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду – система активируется автоматически.





При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой и может предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащено тревожной кнопкой, а определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа». Таким образом, продукт позволяет снизить количество травм на производстве.





В начале 2019 года МТС первой из операторов запустила сеть NB-IoT в Томской области и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi и NB-IoT.