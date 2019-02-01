У томичей появился персональный кредитный рейтинг

Каждый россиянин вместе со своей кредитной историей теперь может узнать и личный кредитный рейтинг. 31 января вступили в силу соответствующие поправки в закон «О кредитных историях».

Кредитный рейтинг — балл, рассчитанный автоматически на основе кредитной истории. На его величину будут влиять просрочки, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории и другие факторы. Чем выше балл, тем меньше вероятность отказа при обращении за кредитом.

Получить выписку о своей кредитной истории и данные об индивидуальном рейтинге граждане могут в бюро кредитных историй. Список бюро предоставляет по запросу сайт госуслуг.

В объединенном кредитном бюро оценили индивидуальный кредитный рейтинг 77,7 млн граждан России. Выяснилось, что высокий кредитный рейтинг имеют 60,6 млн человек (78%), средний рейтинг — 7,4 млн (9%), низкий — 9,8 млн (13%).





В Томской области доля граждан с высоким рейтингом составляет 77% (470,5 тысячи человек). С низким — 14% (86,9 тысячи).





Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область — по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия — по 82%.





Больше всего граждан с низким кредитным рейтингом среди жителей Тывы — 29%, Республики Алтай — 22%, Карачаево-Черкесии и Бурятии — по 19%, Хакасии, Забайкальского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области — по 18%.