У свыше 28 тысяч томичей повысится сумма налога на имущество
Из-за установления новых коэффициентов у 28 тысяч томичей может резко увеличиться налог на имущество. По подсчетам мэрии, увеличение может составить несколько десятков процентов.
Рост налога связан с установлением новых коэффициентов-дефляторов. Так, в 2018 году повышающий налог дефлятор был установлен в величине 1,481, а на 2019-й — 1,518.
По словам начальника управления экономического развития мэрии города Маргариты Васягиной, в настоящее время налог на имущество физических лиц исчисляется от его инвентаризационной стоимости. Если не принимать дополнительные меры, то в 2019 году у 16,5 тысячи собственников налог на жилое имущество вырастет минимум на 12,6 %. Максимальное увеличение может составить 95,6%. Вырастут платежки и у собственников нежилого имущества. У 300 томичей минимальное увеличение налогового платежа составит 2,3 раза, максимальное — 5,4 раза.
В 2020 году рост налогов продолжится. Так еще у 10,7 тысячи томичей налог на жилое имущество вырастет минимум на 11,8%, максимум — на 92,8%. Для недвижимого имущества минимальное увеличение платежа составит 2,3 раза, максимальное — 5,3.
Сейчас депутаты предлагают увеличить минимальное и максимального значение диапазонов инвентаризационной стоимости для имущества свыше 500 тысяч рублей. Это позволит избежать значительного увеличения налоговых платежей. Так в отношении недвижимого имущества малоимущих граждан предлагается увеличить значение диапазона по жилым объектам на 7%, нежилым — 6,7%. Соответственно сумма налога будет расти только на величину коэффициента-дефлятора: на 3,9 % — в 2019 году, на 2,5 % — 2020.
В свою очередь, как отметил спикер городской думы Сергей Панов, в прошлом году томичи неоднократно жаловались на кратный рост налога на имущество.
«Тогда мы совместно с представителями администрации разработали гибкую шкалу налогообложения по НИФЛ, в которой учитывается два десятка ценовых диапазонов недвижимости. Нашей задачей было, в первую очередь, защитить владельцев недорого жилья от роста платежей. В нынешнем году оперативно сработали специалисты мэрии – после принятия решения федеральным Министерством о повышающем коэффициенте на инвентаризационную стоимость был предложен механизм нивелирования последствий для томичей. Вариант был рассмотрен на думском комитете по бюджету, экономике и собственности и рабочей группе с участием депутатов, представителей мэрии и налоговой службы. Наше сегодняшнее решение на местном уровне позволяет нам вовремя принять меры и сделать рост налога незначительным – в рамках инфляции», — сказал Сергей Панов.
Добавим, что депутат городской думы Владимир Самокиш высказывался за то, чтобы у владельцев дорогого имущества налоговая нагрузка возросла полностью.
«На наш взгляд, для собственников «квадратных метров» стоимостью до полутора миллионов, а также для малоимущих граждан суммы в уведомлениях не должны вырасти совсем либо вырасти незначительно. Вместе с тем, мы готовы поддержать позицию, что налоговые платежи за дорогое жилье и коммерческую недвижимость, используемую для извлечения дохода, вырастут», — приводятся его слова на сайте гордумы.
В итоге, депутаты единогласно проголосовали за предложение мэрии.
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