У свыше 28 тысяч томичей повысится сумма налога на имущество

Из-за установления новых коэффициентов у 28 тысяч томичей может резко увеличиться налог на имущество. По подсчетам мэрии, увеличение может составить несколько десятков процентов.

Рост налога связан с установлением новых коэффициентов-дефляторов. Так, в 2018 году повышающий налог дефлятор был установлен в величине 1,481, а на 2019-й — 1,518.

По словам начальника управления экономического развития мэрии города Маргариты Васягиной, в настоящее время налог на имущество физических лиц исчисляется от его инвентаризационной стоимости. Если не принимать дополнительные меры, то в 2019 году у 16,5 тысячи собственников налог на жилое имущество вырастет минимум на 12,6 %. Максимальное увеличение может составить 95,6%. Вырастут платежки и у собственников нежилого имущества. У 300 томичей минимальное увеличение налогового платежа составит 2,3 раза, максимальное — 5,4 раза.





В 2020 году рост налогов продолжится. Так еще у 10,7 тысячи томичей налог на жилое имущество вырастет минимум на 11,8%, максимум — на 92,8%. Для недвижимого имущества минимальное увеличение платежа составит 2,3 раза, максимальное — 5,3.





Сейчас депутаты предлагают увеличить минимальное и максимального значение диапазонов инвентаризационной стоимости для имущества свыше 500 тысяч рублей. Это позволит избежать значительного увеличения налоговых платежей. Так в отношении недвижимого имущества малоимущих граждан предлагается увеличить значение диапазона по жилым объектам на 7%, нежилым — 6,7%. Соответственно сумма налога будет расти только на величину коэффициента-дефлятора: на 3,9 % — в 2019 году, на 2,5 % — 2020.