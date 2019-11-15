У села Бакчар перевернулось такси. Томичка ищет свидетелей

Микроавтобус с пассажирами, который направлялся из Бакчара в Томск, попал в аварию. Одна из пассажирок по-прежнему находится в больнице. У нее травма позвоночника. Ее племянница Алена Ревера разыскивает свидетелей аварии.

По информации УМВД, авария произошла 8 ноября около 6.30 на 83 километре дороги Каргала – Бакчар. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Hiace не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Сообщалось, что были госпитализированы водитель и 42-летняя пассажирка.

«В Бакчаре большая проблема с муниципальным транспортом. Часто отменяются рейсы, нередко в последний момент. Поэтому работают частные перевозчики, — рассказала ТВ2 Алена Ревера. — Моя тетя забронировала место. Она приехала, села в машину. Кроме нее, ехала семья — мужчина, женщина в возрасте и девочка. Не доезжая до деревни Плотниково, они слетели с трассы. На этого водителя неоднократно жаловались, что он гоняет. Но у тети был назначен прием у врача, выбора не было, пришлось ехать с ним».





По словам Алены, семья в аварии не пострадала. Их забрала попутная машина, но так как расчет производится на месте прибытия, контактов никаких нет.





«Тетю зажало между кресел. Ее доставали вахтовики. Один из них остался с ней, ее положили на капот, на одеяло. Примерно час ждали машину «скорой» из Бакчара, так как до Томска ехать еще дольше. У водителя были проблемы с ребрами, но его увезли раньше. 9 ноября тетю отправили в Томск. Сейчас она находится в больнице, ей сделали операцию на позвоночнике — ставили титановые штифты. Предстоит вторая операция, так как сломаны ребра с осколками», — рассказала Алена.





Девушка просит откликнуться свидетелей аварии, а также разыскивает семью, которая ехала в тот день в машине. Сообщить информацию можно ей ВКонтакте.