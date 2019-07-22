У областного департамента потребительского рынка наконец-то появился начальник

«Каждое третье предприятие в нашем регионе работает в сфере потребительского рынка. 15 процентов обрабатывающих производств приходится на пищевую индустрию. Эта отрасль отвечает и за продовольственную безопасность, и за социальное самочувствие жителей. Эти факторы должны быть на особом контроле нового руководителя», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Напомним, до 2017 года департамент потребительского рынка возглавлял Константин Чубенко. Последние два года обязанности начальника исполняла председатель комитета торговли и услуг департамента Елена Чирко. И это не первый случай в обладминистрации, когда департаментами там люди руководят годами с приставкой и.о. Так, например, в марте 2015 года Николай Глебович был назначен и.о. заместителя губернатора по промышленной политике. От приставки и.о. Глебович так и не избавился, а новый начальник по промышленности Игорь Шатурный приступил к своим обязанностям только в мае 2016 года.





С приставкой и.о. в настоящее время работают Евгения Бугаева — и.о. начальника департамента проектной деятельности — регионального проектного офиса администрации Томской области и Олег Сергеев — и.о. начальника департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области.



