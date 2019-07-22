У областного департамента потребительского рынка наконец-то появился начальник
Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталию Забавнову, которая ранее занимала должность заместителя начальника департамента экономики. Об этом сегодня сообщает пресс-служба обладминистрации.
Комментируя назначение, глава региона отметил, что потребительский рынок — одна из значимых отраслей Томской области.
«Каждое третье предприятие в нашем регионе работает в сфере потребительского рынка. 15 процентов обрабатывающих производств приходится на пищевую индустрию. Эта отрасль отвечает и за продовольственную безопасность, и за социальное самочувствие жителей. Эти факторы должны быть на особом контроле нового руководителя», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Напомним, до 2017 года департамент потребительского рынка возглавлял Константин Чубенко. Последние два года обязанности начальника исполняла председатель комитета торговли и услуг департамента Елена Чирко. И это не первый случай в обладминистрации, когда департаментами там люди руководят годами с приставкой и.о. Так, например, в марте 2015 года Николай Глебович был назначен и.о. заместителя губернатора по промышленной политике. От приставки и.о. Глебович так и не избавился, а новый начальник по промышленности Игорь Шатурный приступил к своим обязанностям только в мае 2016 года.
С приставкой и.о. в настоящее время работают Евгения Бугаева — и.о. начальника департамента проектной деятельности — регионального проектного офиса администрации Томской области и Олег Сергеев — и.о. начальника департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса администрации Томской области.
Для справки: Наталия Забавнова родилась в Томске. В Томском государственном университете получила два высших образования: в 2000-м по специальности «юриспруденция», в 2004-м — «мировая экономика». Трудовую деятельность начала юрисконсультом в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Работала на различных должностях в Томском городском имущественном казначействе, в департаменте недвижимости администрации Томска. С 2007 года — в администрации Томской области: консультант, затем заместитель председателя комитета по государственно-правовым вопросам, председатель комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе. С 2012 года — заместитель начальника департамента экономики. Замужем, воспитывает дочь.
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