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25 сентября,
2019
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У командующего войсками Росгвардии в Сибири нашли дорогущий дом

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Штаб Навального в Новосибирске обнаружил у семьи командующего войсками Росгвардии в Сибири Виктора Стригунова дом за десятки миллионов рублей. Площадь элитного особняка превышает 500 квадратов, сообщают «Сибирь.Реалии».

У командующего войсками Росгвардии в Сибири нашли дорогущий дом

По данным авторов расследования, дом в престижном поселке зарегистрировали в 2018 году на жену Стригунова — Марину. Жилой дом в полтора раза меньше особняка Стригуновых в поселке выставлен на продажу за 62 млн рублей.


Кроме того, в собственности генерала – несколько участков земли площадью свыше 4 тысячи квадратных метров, баня и внедорожник Toyota Highlander. Доход Стригунова за прошедший год составил 3,2 млн рублей, его жены — 346,3 тысячи рублей.


Виктор Стригунов окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, автомобильный факультет, Военно-политическую академию имени Ленина и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. С 1991 по 2000 год работал в Восточном округе внутренних войск МВД России, позже был назначен на пост начальника Новосибирского военного института внутренних войск МВД России. С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное региональное командование, а с 2012 по 2016 год – Сибирское региональное командование внутренних войск МВД России.


Ранее Стригунов был замечен как покупатель недвижимости у мэрии Новосибирска: в 2006 году он купил квартиру в 105 квадратов за 2,7 млн рублей. Часть таких сделок оценивалась в рамках уголовных дел, заведенных на чиновников управления по жилищным вопросам мэрии.

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