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Тягач снес теплотрассу в городе Асино: фото
1 час назад
Грузовой тягач снес теплотрассу в городе Асино Томской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. ДТП случилось в субботу, 9 ноября, на улице имени 370-й Стрелковой дивизии.
«Водитель грузового тягача «Ивеко» 1986 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на опору теплотрассы», — сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники полиции выясняют причины происшествия.
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