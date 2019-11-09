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09 ноября,
2019
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Тягач снес теплотрассу в городе Асино: фото

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Грузовой тягач снес теплотрассу в городе Асино Томской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. ДТП случилось в субботу, 9 ноября, на улице имени 370-й Стрелковой дивизии.

Тягач снес теплотрассу в городе Асино: фото
Фото: УМВД по региону

«Водитель грузового тягача «Ивеко» 1986 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на опору теплотрассы», — сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. 


Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники полиции выясняют причины происшествия. 

Тягач снес теплотрассу в городе Асино: фото
Фото: УМВД по региону
Тягач снес теплотрассу в городе Асино: фото
Тягач снес теплотрассу в городе Асино: фото
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