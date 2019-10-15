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15 октября,
2019
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АН ТВ2 выпустило версию фильма «Яр» для англоязычной аудитории

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Агентство новостей ТВ2 опубликовало на своем YouTube-канале версию фильма «Яр» с английскими субтитрами. «Яр» — это первая серия документального цикла «Антропология террора», посвященного местам памяти о репрессивных кампаниях советского времени. В фильме идет речь о событиях в Нарымском крае в 1930-е годы, о том, как они откликнулись на рубеже 1970-80-х, и о том, как они живут (или не живут) в памяти сегодня.

Колпашево было местом массовых расстрелов людей, попавших в тюрьму НКВД по Нарымскому округу. 1 мая 1979 года Обь размыла берег Колпашевского яра, вскрыв одно из массовых захоронений. Власти приняли решение захоронение уничтожить, затопив найденные тела в реке. Спустя 40 лет после тех событий люди так и не могут прийти к единому мнению — кто виноват в том, что так произошло, и надо ли сейчас вспоминать об этом, чтобы избежать повторения истории. Главные герои фильма — потомки расстрелянного в Колпашеве забайкальского казака Андрея Шестакова. Немолодые люди, живущие в разных городах, встречаются в Томске, чтобы вместе отправиться в Колпашево — поклониться с берега Колпашевского яра несуществующей могиле деда в водах Оби.

Сейчас ТВ2 продолжает работу над второй серией документального цикла — «Яма», которая будет посвящена трагедии советских спецпереселенцев. Сюжетными линиями фильма станут истории депортированных прибалтов, раскулаченных алтайских крестьян, вопросы исторической памяти и беспамятства.

Ссылки по теме:


«Не прощайте их, убитые!»

«Такие глубокие ямы не зарастут никогда...»

«Яр»

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