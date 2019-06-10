Добрые новости
10 июня,
2019
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Новости

ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК

ТВ2
ТВ2
2 часа назад
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК

Томские журналисты продолжили выходить в одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Сегодня с одиночным пикетом на площадь Ново-Соборную вышла журналист Агентства новостей ТВ2 Юлия Корнева.


«К сожалению, нет сомнения, что эти наркотики нашему коллеге подбросили. Это отработанная практика устранения неугодных. Нет статистики, но, похоже, число тех, кого обвиняют по 228 статье, сфальсифицировав дело, исчисляется уже даже не сотнями. После Ивана в Нальчике был задержан критиковавший власть активист Мартин Кочесоко, которому также вменяют хранение наркотиков. В Чечне активисты сами себе зашивают карманы. Но уже и это не помогает. Подбрасывают наркотики нагло, в открытую. И нельзя об этом молчать», — прокомментировала она.


По призыву Профсоюза журналистов и работников СМИ Агентство новостей ТВ2 обратит особое внимание на дела по 228 статье УК в нашем городе и регионе. Если вам известно о случаях, когда дело по данной статье было сфальсифицировано, пишите на нашу почту portaltv2@mail.ru или звоните 541-901.

ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
ТВ2 собирает информацию о фальсификации дел по 228 статье УК
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