ТВ2 начинает подготовку к «Томским шотам»-2020

Фестиваль очень короткого кино «Томские шоты»-2020 готовится к старту. Этой зимой Агентство новостей ТВ2 в пятый раз проведет конкурс любительских короткометражек.

Напомним, что первые «шоты» выстрелили в кинопространство Томска в 2012 году — тогда пофестивалить вместе с ТВ2 решили около 200 «сам-себе-режиссеров». И в следующие пару лет численность армии кинопродюсеров-любителей оставалась стабильной. Как и конкурсные номинации — «7 секунд» (цифра хорошая), «20+ секунд» (по числу лет телекомпании) и «60 секунд» (потому что это одна минута). В тематике, жанровом своеобразии, способах самовыражения (видео, анимация) ограничений (кроме правовых) не было. И не будет. Главным критерием допуска к фестивалю остается художественная ценность «шотов».

В 2019 году к традиционным (и вышеперечисленным) фестивальным номинациям добавилась еще одна, тематическая — «Семейная киноистория: Моя семья в ХХ веке». Для которой был предусмотрен специальный таймер — до 5 минут.

Для меня эта тема неслучайная, поскольку я много лет занимаюсь историей собственной семьи, для меня это важно и интересно, — объяснил появление дополнительной конкурсной номинации главный редактор ТВ2 Виктор Мучник. — Ну, а кроме, телекомпания ТВ2 сняла фильм «Яр» , посвященный трагедии в Колпашеве. И в фильме, безусловно, самая важная часть — это история семьи погибшего там человека в годы Большого террора. И попытка его потомков как-то эту историю семьи связать, восстановить. Для нас это был один из мотивов — в рамках конкурса шотов попробовать побудить людей, чтобы они рассказывали свои семейные истории. О жизни своих родных в ХХ веке.

«Семейная киноистория» под названием «Бабушка» получила гран-при «Томских шотов»-2019 . Рассказать видеоисторию своей семьи можно будет и в рамках «Томских шотов»-2020.

Официальный старт фестивалю будет дан на днях. Но уже сейчас можно начинать генерировать идеи, листать семейные фотоальбомы, продумывать планы и записывать интервью. Времени на раскачку совсем не много.





Кстати, победителей Пятого фестиваля «Томские шоты» ждут очень ценные призы. Какие именно — будет объявлено одновременно со стартом фестиваля. Следите за новостями!