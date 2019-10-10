ТВ2 начинает краудфандинг

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Мы начинаем краудфандинг. Наши читатели и зрители часто спрашивали: как можно поддержать ТВ2? Теперь такая возможность появилась.

Почему ТВ2 нужна поддержка?

Ежегодный бюджет ТВ2 (со штатным составом в 15 человек) — около 7,5 млн рублей. Это: зарплаты сотрудников, налоги, аренда помещения, бензин, командировочные расходы (съемочная группа ТВ2 по-прежнему периодически выезжает за пределы города). Рекламный рынок в Сети растет. И наши доходы от рекламы тоже понемногу растут. Рынок позволил бы собирать эти деньги, если бы ТВ2 не оставалось объектом давления со стороны властей. Мы отрезаны от каких бы то ни было бюджетных средств, а также от средств бизнеса с государственным участием. Периодически давят и на наших рекламодателей. Если тысяча друзей ТВ2 каждый месяц будет жертвовать по 300-400 рублей, мы и дальше сможем работать, если будет жертвовать по 500, сможем немного обновить технику, если же будет жертвовать по 1000 — сможем развиваться.

Зачем тебе поддерживать ТВ2?

Если ты живешь в Томске, не исключено, что завтра именно к нам ты обратишься за помощью, потому что другие просто не рискнут рассказать о твоей проблеме. Если ты не томич, то просто есть резон поддержать независимое СМИ, которых осталось не так много в нашей стране. А ТВ2 остается таким СМИ, в котором никто не редактирует редактора и никто не решает, кроме журналистов, что нужно рассказывать аудитории. Так было на протяжении четверти века существования телекомпании. Так и сейчас, когда ТВ2, лишенное властями эфира, работает только в Сети.