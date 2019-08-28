Туристы нашли в Красноярском крае разбившийся 68 лет назад самолет

Самолет потерпел крушение в 1951 году. Красноярские полицейские разыскали родственников экипажа самолета Ан-2. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Во время туристического похода в Западных Саянах на Ардынском хребте мужчина вместе с сыном нашел обломки самолета на высоте 1850 метров. Самолет удалось идентифицировать по номеру двигателя.

Полиция выяснила, что самолет Ан-2 с номером А2597 разбился 21 апреля 1951 года, он летел по маршруту Красноярск—Абакан—Кызыл. Весь экипаж самолета погиб.





«Экипаж с составе командира корабля Пузырева С. С., второго пилота Васильева Л. Ф., штурмана Медведева В. И. и бортмеханика Хмельницкого Ю. Л. погиб», — из сообщения УМВД по Красноярскому краю.





Полицейские нашли близких всех членов экипажа. Родственники погибших узнали о том, что произошло. Раньше погибшие считались пропавшими без вести.