Добрые новости
28 августа,
2019
1
фото
Новости

Туристы нашли в Красноярском крае разбившийся 68 лет назад самолет

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Самолет потерпел крушение в 1951 году. Красноярские полицейские разыскали родственников экипажа самолета Ан-2. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ан-2
Ан-2
Фото: 24.мвд.рф

Во время туристического похода в Западных Саянах на Ардынском хребте мужчина вместе с сыном нашел обломки самолета на высоте 1850 метров. Самолет удалось идентифицировать по номеру двигателя.

Полиция выяснила, что самолет Ан-2 с номером А2597 разбился 21 апреля 1951 года, он летел по маршруту Красноярск—Абакан—Кызыл. Весь экипаж самолета погиб.


«Экипаж с составе командира корабля Пузырева С. С., второго пилота Васильева Л. Ф., штурмана Медведева В. И. и бортмеханика Хмельницкого Ю. Л. погиб», — из сообщения УМВД по Красноярскому краю.


Полицейские нашли близких всех членов экипажа. Родственники погибших узнали о том, что произошло. Раньше погибшие считались пропавшими без вести. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.