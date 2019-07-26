Туристическое агентство из Северска обвиняют в мошенничестве на 1,2 млн рублей

Несколько жителей Северска сообщили в полицию о мошенничестве сотрудников туристического агентства «ОАЗИС-ТУР», сообщает пресс-служба регионального МВД. Возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, в период с ноября 2018 года по май 2019 года у девяти жителей города Северск путем обмана, под предлогом предоставления туристических услуг похищены денежные средства на сумму более 1,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.





Следственный отдел северского МВД возбудил уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские ведут расследование и просят обращаться в отделение других пострадавших по телефонам: 8 (3823) 77-92-18, 77-92-19 или 02.





Связаться с представителями «ОАЗИС-ТУР» журналисту ТВ2 не удалось: группы агентства в соцсетях закрыты или удалены, а указанные контактные телефоны недоступны.





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