Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года

В туалеты на российских вокзалах с поездами дальнего следования можно будет ходить бесплатно. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.







Первопричиной для перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стали регулярные обращения граждан, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.





«Примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги „санитарная комната“. <…> На 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — отметили в пресс-службе.





В настоящее время эта услуга уже предоставляется бесплатно на 80 вокзалах. Условия ее изменили «для формирования положительного имиджа дирекции и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов».





Бесплатно посетить туалет на вокзале разрешается пассажирам поездов, у которых есть билет на уходящий или прибывший не более часа назад поезд. Без билета в санитарную комнату пускают инвалидов и участников войны, ветеранов боевых действий и блокадников. В число льготников включены дети младше пяти лет, работники РЖД, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, сопровождающие инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы и другие категории граждан.