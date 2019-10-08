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08 октября,
2019
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Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года

ТВ2
ТВ2
26 минут назад

В туалеты на российских вокзалах с поездами дальнего следования можно будет ходить бесплатно. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.


Первопричиной для перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стали регулярные обращения граждан, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.


«Примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги „санитарная комната“. <…> На 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — отметили в пресс-службе.


В настоящее время эта услуга уже предоставляется бесплатно на 80 вокзалах. Условия ее изменили «для формирования положительного имиджа дирекции и повышения уровня удовлетворенности посетителей вокзалов».


Бесплатно посетить туалет на вокзале разрешается пассажирам поездов, у которых есть билет на уходящий или прибывший не более часа назад поезд. Без билета в санитарную комнату пускают инвалидов и участников войны, ветеранов боевых действий и блокадников. В число льготников включены дети младше пяти лет, работники РЖД, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, сопровождающие инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы и другие категории граждан.

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