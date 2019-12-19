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19 декабря,
2019
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Тройное ДТП с участием «скорой» произошло в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

«Скорая» попала в аварию на Иркутском тракте. В районе ДТП образовалась пробка. По словам врачей, водитель скорой ехал без спецмаячков.

Тройное ДТП с участием «скорой» произошло в Томске
Фото: УМВД России по Томской области

Авария произошла сегодня около 19 часов 10 минут на пересечении улиц Иркутский тракт и Рабочая. По информации областного ГИБДД, столкнулись три автомобиля: специализированный автомобиль скорой медицинской помощи, Тойота Марк 2 и ВАЗ 2109.


В результате происшествия никто не пострадал.


Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. В районе Иркутского образовалась большая пробка, движение затруднено.


По словам очевидцев, скорая ехала без сирены.


«Видел сам момент ДТП. Водитель скорой помощи без спецсигналов, но со включенными маячками поворачивал налево с моста на Рабочую, двигаясь в сторону Иркутского. Он не уступил дорогу Марку. Хорошо, что в Марке подушки сработали», — написал в группе «Регион 70» Евгений Андреев.

Тройное ДТП с участием «скорой» произошло в Томске
Фото: УМВД России по Томской области
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