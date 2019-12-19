Тройное ДТП с участием «скорой» произошло в Томске

«Скорая» попала в аварию на Иркутском тракте. В районе ДТП образовалась пробка. По словам врачей, водитель скорой ехал без спецмаячков.

Авария произошла сегодня около 19 часов 10 минут на пересечении улиц Иркутский тракт и Рабочая. По информации областного ГИБДД, столкнулись три автомобиля: специализированный автомобиль скорой медицинской помощи, Тойота Марк 2 и ВАЗ 2109.







В результате происшествия никто не пострадал.





Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. В районе Иркутского образовалась большая пробка, движение затруднено.





По словам очевидцев, скорая ехала без сирены.





«Видел сам момент ДТП. Водитель скорой помощи без спецсигналов, но со включенными маячками поворачивал налево с моста на Рабочую, двигаясь в сторону Иркутского. Он не уступил дорогу Марку. Хорошо, что в Марке подушки сработали», — написал в группе «Регион 70» Евгений Андреев.

