Троих погибших нашли пожарные в горящей бане в селе Томской области
В томском селе Беляй вечером 9 октября загорелась деревянная баня. При тушении постройки пожарные обнаружили три обгоревших тела, сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 22:48 часов, первое подразделение спасателей прибыло на место в 22:52.
Горело внутри бани, из-под крыши и оконного проема вырывался огонь, дверь была закрыта изнутри, — пишет пресс-служба МЧС. — В результате внутри бани обгорели стены и потолок, имеется прогар в потолочном перекрытии на площади три квадратных метра, частично обгорела обрешетка крыши. В бане пожарными были обнаружены три обгоревших тела. Личности погибших устанавливаются.
Площадь пожара составила 10,5 квадратных метров. Силами пяти спасателей и двух единиц техники огонь удалось потушить в течение 15 минут. Причина возгорания устанавливается.
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