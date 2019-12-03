Троих иркутян осудили за кражу более двух тонн нефрита

В Бурятии суд признал виновными троих иркутян, укравших две тонны нефрита с участка «Байкалкварцсамоцветы». Все трое осужденных — сотрудники предприятия, сообщает прокуратура республики.

В феврале 2016 года начальник участка ОАО «Байкалкварцсамоцветы», сторож участка и нанятый предприятием водитель вывезли со склада нефрит весом 2,3 тонны. Материальный ущерб от кражи составил 3,6 миллиона рублей.





Сторожу суд назначил 2,6 года исправительной колонии общего режима, начальник участка и водитель получили по 2 года лишения свободы условно.