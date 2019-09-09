Добрые новости
09 сентября,
2019
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Новости

Троих активистов будут судить за проведение пикета в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Четверых гражданских активистов задержали в ночь на 9 сентября около площади вокзала Томск I. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Игорь Кузнецов. Среди пикетирующих были московские левые активисты Дарья Полюдова, известная благодаря «маршу за федерализацию Кубани», и Кирилл Котов.  

Игорь Кузнецов, левые активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов
Игорь Кузнецов, левые активисты Дарья Полюдова и Кирилл Котов
Фото: Игорь Кузнецов

Активисты выступали против колониальной политики Москвы и Пекина. На плакатах и флагах было написано: «Долой империализм Москвы и Пекина», « Бойкот выборам» и «Левое сопротивление». Как написал Игорь Кузнецов в посте,  полиция применила силу при задержании и отправила активистов в Кировский РОВД. 

Кирилла и Дашу задержали жестко, — пишет Игорь Кузнецов. — Кириллу скрутили руки и прижали к дереву, Даше кричали: «Убери телефон!». Она возмутились, тогда ее трое повалили на землю и стали жестко выкручивать руки. Даша кричала,  ей было больно.
Мой друг томич Владимир Колесников успел нас сфотографировать. Нас «срисовали» на привокзальной площади Томска I, где мы сфотались у памятника Кононову. Дарью и Кирилла, возможно, задержат или арестуют. 

Как написал Игорь Кузнецов, одного участника пикета отпустили утром. Остальных задержали до суда. На него составили административное правонарушение за несанкционированное проведения пикета (по ч. 2. ст. 20.2 КоАП РФ). Связаться с Игорем Кузнецовым редакции ТВ2 не удалось. 


По статье за проведение публичного мероприятия без согласования с властями участники пикета могут получить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест до десяти суток.


Напомним, накануне, 8 сентября, в России был единый день голосования. В Томской области в этот день прошли довыборы в областную Думу, выборы муниципальных депутатов и глав. 

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