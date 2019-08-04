Трое томичей получили первый разряд по киберспорту

Троим спортсменам из Томска — Михаилу Степанову, Владиславу Максимову и Руслану Степанову — был присвоен первый разряд по киберспорту, сообщается в группе Федерации компьютерного спорта в соцсетях. Всего в Томской области 22 киберспортсмена-перворазрядника.

Официальным видом спорта в России киберспорт признали три года назад. Сейчас он включен в Первый раздел Всероссийского реестра видов спорта в числе видов спорта, которые не являются национальными или «развиваемыми на общероссийском уровне». В этом же разделе находятся, например, регбол (смесь борьбы, баскетбола и регби), а также скейтбординг и серфинг.



Для получения первого разряда необходимо занимать призовые места на соревнованиях уровня субъекта РФ, для второго разряда достаточно чемпионатов муниципального образования, для третьего – официальных соревнований любого уровня. Возможности получить звание мастера спорта или КМС по киберспорту пока нет.





Спортсмены, имеющие разряд по киберспорту, могут бесплатно присоединиться к программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России» (членство в программе на год стоит 1000 рублей). Программа дает киберспортсменам возможность участвовать в премиум-турнирах от Федерации компьютерного спорта, получать билеты на турниры и скидки от партнеров программы (среди них, например, киберспортивные магазины 4FRAG и FRAGSTORE, а также языковая школа SkyEng).