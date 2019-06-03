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03 июня,
2019
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Трое пострадавших в ДТП под Томском находятся в тяжелом состоянии

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Трое из пяти пострадавших в ДТП находятся в тяжелом и стабильно тяжелом состояниях, сообщил телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

Трое пострадавших в ДТП под Томском находятся в тяжелом состоянии
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Ранее сообщалось, что 2 июня Chevrolet Cruze столкнулся с Opel Corsa на трассе  Р-255 между Юргой и Томском. Травмы получили пять человек. В настоящее время четверо госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу, одна пострадавшая – в Больницу скорой медицинской помощи.

Так, 25-летняя женщина с множественными травмами и сотрясением головного мозга находится в реанимации хирургического отделения ТОКБ. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Пострадавшая 32-летняя женщина также находится в реанимации хирургического отделения ТОКБ с травмой живота в тяжелом состоянии.


Мужчина 53 лет с травмой грудной клетки госпитализирован в торакальное отделение ТОКБ в состоянии средней степени тяжести.

20-летний мужчина с переломами проходит лечение в травматологическом отделении ТОКБ. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.


Еще одна пострадавшая госпитализирована в БСМП. По информации администрации больницы, 27-летней женщине уже была проведена операция. Сейчас она находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии.

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