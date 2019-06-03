Трое пострадавших в ДТП под Томском находятся в тяжелом состоянии

Трое из пяти пострадавших в ДТП находятся в тяжелом и стабильно тяжелом состояниях, сообщил телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

Ранее сообщалось, что 2 июня Chevrolet Cruze столкнулся с Opel Corsa на трассе Р-255 между Юргой и Томском. Травмы получили пять человек. В настоящее время четверо госпитализированы в Томскую областную клиническую больницу, одна пострадавшая – в Больницу скорой медицинской помощи.

Так, 25-летняя женщина с множественными травмами и сотрясением головного мозга находится в реанимации хирургического отделения ТОКБ. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Пострадавшая 32-летняя женщина также находится в реанимации хирургического отделения ТОКБ с травмой живота в тяжелом состоянии.





Мужчина 53 лет с травмой грудной клетки госпитализирован в торакальное отделение ТОКБ в состоянии средней степени тяжести.

20-летний мужчина с переломами проходит лечение в травматологическом отделении ТОКБ. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.





Еще одна пострадавшая госпитализирована в БСМП. По информации администрации больницы, 27-летней женщине уже была проведена операция. Сейчас она находится в реанимации в стабильном тяжелом состоянии.