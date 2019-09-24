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24 сентября,
2019
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Трое детей пострадали в ДТП в Томской области. Полиция ищет очевидцев

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадали трое детей. 

Трое детей пострадали в ДТП в Томской области. Полиция ищет очевидцев
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Авария произошла 21 сентября в Томском районе, на улице Центральной в деревне Лязгино. По предварительным данным, водитель за рулем неустановленного автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части.


«Сотрудников Госавтоинспекции на место происшествия не вызывали. Через некоторое время пострадавших в дорожно-транспортном происшествии детей взрослые привезли в медицинское учреждение. Травмированы три мальчика, шести, семи и девяти лет», – сообщила пресс-служба регионального УМВД.


Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев этого происшествия просят позвонить в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 66-44-22.

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