Трое детей пострадали в ДТП в Томской области. Полиция ищет очевидцев

Авария произошла 21 сентября в Томском районе, на улице Центральной в деревне Лязгино. По предварительным данным, водитель за рулем неустановленного автомобиля не справился с управлением и съехал с проезжей части.





«Сотрудников Госавтоинспекции на место происшествия не вызывали. Через некоторое время пострадавших в дорожно-транспортном происшествии детей взрослые привезли в медицинское учреждение. Травмированы три мальчика, шести, семи и девяти лет», – сообщила пресс-служба регионального УМВД.





Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев этого происшествия просят позвонить в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 66-44-22.